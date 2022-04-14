Турция введет санкции против России, если их поддержит ООН
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу оценил возможность введения санкций против России
Об этом сообщает CNN TÜRK.
"Существуют различия между негативной атмосферой, которую стороны отражают прессе, и тем, что они нам рассказывают. Мы остаемся осторожными оптимистами. Несмотря на все трудности, существует вероятность прекращения огня", - заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Также, по его словам, страна введет санкции против России, если они будут поддержаны ООН.
Кроме того, Чавушоглу заявил, что Турция действует в соответствии с международным правом и намерена сохранять сбалансированную позицию.
- Напомним, по словам министра обороны пока не закончится война, Турция не пропустит российские военные корабли в Черное море. Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, объединяющие Черное море с Эгейским и Мраморным.
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