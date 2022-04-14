Турция введет санкции против России, если их поддержит ООН

Об этом сообщает CNN TÜRK.



"Существуют различия между негативной атмосферой, которую стороны отражают прессе, и тем, что они нам рассказывают. Мы остаемся осторожными оптимистами. Несмотря на все трудности, существует вероятность прекращения огня", - заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.



Также, по его словам, страна введет санкции против России, если они будут поддержаны ООН.



Кроме того, Чавушоглу заявил, что Турция действует в соответствии с международным правом и намерена сохранять сбалансированную позицию.

Напомним, по словам министра обороны пока не закончится война, Турция не пропустит российские военные корабли в Черное море. Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, объединяющие Черное море с Эгейским и Мраморным.