Турция впервые запустила крылатую ракету из морского дрона

Об этом сообщил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским аппаратам. Мы также настроены выйти на следующий уровень в этой области!" - написал Демир под видео.