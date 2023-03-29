Турция впервые запустила крылатую ракету из морского дрона
Турецкие военные впервые запустили крылатую ракету из морского дрона MARLIN SİDA
Об этом сообщил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
"Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским аппаратам. Мы также настроены выйти на следующий уровень в этой области!" - написал Демир под видео.
- 23 апреля BMC Defense готовится передать вышедший на стадию серийного производства обновленный танк Altay вооруженным силам Турции для испытаний.
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