Турция впервые назвала нападение РФ на Украину войной и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей
В Турции заявили, что "военная операция" России в Украине превратилась в войну, и в соответствии с Конвенцией Монтре страна закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей
Об этом сообщает Hürriyet Daily News .
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция России в Украине превратилась в войну, и государство будет действовать в отношении своих проливов в соответствии с Конвенцией Монтре.
"При этих условиях мы будем применять соглашение Монтре. Статья 19 достаточно четкая. Сначала это была российская атака, и мы оценивали ее с экспертами, солдатами, юристами. Теперь это переросло в войну. Это не военная операция; это официально военное положение", - сказал премьер телекомпании CNN Türk 27 февраля.
По его словам, в этом случае Турция будет "таким образом будет применять соглашение Монтре".
Чавушоглу отметил, что военные корабли прибрежных государств могут вернуть свой флот в свои базы через проливы Босфор и Дарданеллы, и Турция не может помешать этому проходу. Он добавил, что обвинения о том, что Турция не участвует в санкциях, не соответствуют действительности.
"Мы сделали свои заявления; они очень четкие. Мы сказали, что не принимаем нападений России. Позиция Турции очень четкая. Наша цель - выступать за диалог", - сказал министр, говоря о решении Анкары удержаться на голосовании в Совете Европы, лишившем Россию. права на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее.
- Напомним, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция запретила России проход военных кораблей в Черном море.
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