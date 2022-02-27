Турция впервые назвала нападение РФ на Украину войной и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей

Об этом сообщает Hürriyet Daily News .



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция России в Украине превратилась в войну, и государство будет действовать в отношении своих проливов в соответствии с Конвенцией Монтре.



"При этих условиях мы будем применять соглашение Монтре. Статья 19 достаточно четкая. Сначала это была российская атака, и мы оценивали ее с экспертами, солдатами, юристами. Теперь это переросло в войну. Это не военная операция; это официально военное положение", - сказал премьер телекомпании CNN Türk 27 февраля.



По его словам, в этом случае Турция будет "таким образом будет применять соглашение Монтре".



Чавушоглу отметил, что военные корабли прибрежных государств могут вернуть свой флот в свои базы через проливы Босфор и Дарданеллы, и Турция не может помешать этому проходу. Он добавил, что обвинения о том, что Турция не участвует в санкциях, не соответствуют действительности.



"Мы сделали свои заявления; они очень четкие. Мы сказали, что не принимаем нападений России. Позиция Турции очень четкая. Наша цель - выступать за диалог", - сказал министр, говоря о решении Анкары удержаться на голосовании в Совете Европы, лишившем Россию. права на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее.

Напомним, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция запретила России проход военных кораблей в Черном море.