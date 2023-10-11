Турция возглавила миссию НАТО в Косово

Об этом сообщает в соцсети Х пресс-служба KFOR.

"Командующий KFOR генерал-майор Анджело Микеле Ристучча (Италия) передал командование миссией KFOR под руководством НАТО в Косово своему преемнику турецкому генерал-майору Озкану Улуташу во время церемонии в Camp Film City в Приштине", - говорится в сообщении.

KFOR (англ. Kosovo Force) – международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово. Силы KFOR были созданы согласно резолюции Совета Безопасности ООН №1244 и вступили в Косово 12 июня 1999 года.

Ранее в Косово прибыло 200 британских солдат для усиления миротворческой миссии НАТО.

Нападение на полицейских в Косово в сентябре

24 сентября более 30 вооруженных людей напали на полицейских в селе Банская возле административной границы Сербии и Косово. Косовская полиция сообщила, что нападавшие сначала разместили тяжелые транспортные средства на мосту в деревню, чтобы забаррикадировать дорогу. Впоследствии они начали стрелять в подошедших к ним полицейских. В ходе перестрелок погибли косовский полицейский и трое сербских нападавших. Ранения получили три офицера.

Во время конфликта сербы скрылись в монастыре, расположенном рядом с местом происшествия. Полиция Косово провела операцию и взяла ситуацию под контроль.

Вечером того же дня президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением, где заявил о гибели 3 сербов. Он сказал, что убийство полицейского является "вменяемым и никому не нужным, а тем более сербскому народу". И добавил, что главным виновником всего происходящего в Косово является премьер-министр Косово Альбин Курти, а единственное желание Курти – "ввести в конфликт с НАТО". Учитель также заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косово.

Ситуация в Косово

Власти Косово 14 декабря 2022 года подали заявку на членство в Европейском Союзе. Впоследствии правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В конце 2022 года ЕС и США выразили обеспокоенность напряженной ситуацией на севере частично признанного Косово и призвали всех причастных содействовать скорейшей деэскалации и воздерживаться от провокаций. После гарантии от США, ЕС и НАТО президент Сербии Александр Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово. НАТО отклонило запрос Сербии.

30 мая 2023 года в Звечане, Косово, начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца. Президент Сербии приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово.

В марте отмечалось , что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово. Однако лидеры двух стран не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.

Ситуация на севере Косово, а также в отношениях между Белградом и Приштиной накалилась в конце лета 2023-го. В частности, там произошла вспышка насилия из-за местных выборов, которые сербское большинство бойкотировало и результатов которых не признало.

5 августа премьер-министр Косово Альбин Курти заявил , что после оценки ситуации в сфере безопасности правительство приняло решение сократить на 25% присутствие полиции в северных муниципалитетах страны для нормализации ситуации.