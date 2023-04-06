Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне
Представители Турции и Швеции в первой половине июня проведут встречу, чтобы обсудить перспективы вступления Стокгольма в Североатлантический союз.
Об этом в интервью агентству Anadolu заявил советник президента Турции Ибрагим Калин.
Чиновник отметил, что Швеция еще не полностью выполнила требования турецкой стороны относительно членства в НАТО, и Анкара "много раз четко и ясно заявляла об этом шведской стороне".
"После того, как наш парламент одобрил членство Финляндии в НАТО, мы договорились провести следующую встречу (со Швецией – ред.) в первую или вторую неделю июня", – добавил Калин, объяснив время тем, что с 1 июня в Швеции вступает в силу новый антитеррористический закон, который станет шагом на пути выполнения ею требований Анкары.
Советник Эрдогана подчеркнул, что Стокгольм должен выполнить до 1 июня и другие требования – какие именно он не уточнил.
"Мы не считаем правильными заявления типа: "Швеция сделала свою часть, теперь очередь Турции, Турция должна сделать свою часть". Понятно, каковы наши критерии и наши требования. Насколько они выполнены, можно легко проверить численно и фактически", - добавил он. он.
- В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
- 4 апреля Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.
- Еще в середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил надежду на скорую ратификацию Анкарой протокола вступления страны в НАТО после выборов, которые состоятся в Турции в мае.
- После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
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