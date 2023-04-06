Об этом в интервью агентству Anadolu заявил советник президента Турции Ибрагим Калин.

Чиновник отметил, что Швеция еще не полностью выполнила требования турецкой стороны относительно членства в НАТО, и Анкара "много раз четко и ясно заявляла об этом шведской стороне".

"После того, как наш парламент одобрил членство Финляндии в НАТО, мы договорились провести следующую встречу (со Швецией – ред.) в первую или вторую неделю июня", – добавил Калин, объяснив время тем, что с 1 июня в Швеции вступает в силу новый антитеррористический закон, который станет шагом на пути выполнения ею требований Анкары.

Советник Эрдогана подчеркнул, что Стокгольм должен выполнить до 1 июня и другие требования – какие именно он не уточнил.

"Мы не считаем правильными заявления типа: "Швеция сделала свою часть, теперь очередь Турции, Турция должна сделать свою часть". Понятно, каковы наши критерии и наши требования. Насколько они выполнены, можно легко проверить численно и фактически", - добавил он. он.