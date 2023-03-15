Об этом сообщает TRT Haber.

По словам министра, экспорт зерна из Украины стал значительным вкладом в преодоление мирового продовольственного кризиса и выравнивание цен.

"Мы говорим о более чем 24 миллионах тонн продовольствия. Продолжение соглашения действительно важно. Мы продолжим наши переговоры по 120 дням вместо двух месяцев", - сказал Акар.

Он отметил, что аналогичное мнение относительно сроков продления соглашения придерживаются и в ООН.

"Организация Объединенных Наций имеет одинаковое видение с нами. Надеюсь, мы попытаемся решить этот вопрос положительно в ближайшие дни", - добавил Акар.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Олесандр Кубраков в своем Twitter поблагодарил Акара "за неуклонное соблюдение ранее подписанного соглашения и поддержку продления на 120 дней".