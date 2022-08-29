Турция в пять раз увеличивает плату за проход через свои проливы Босфор и Дарданеллы
Турция в пять раз увеличит плату за проходы кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтре, регулирующей проход по этим проливам
Об этом сообщает турецкое издание Sabah.
Там отметили, что решение вступит в силу 7 октября. По подсчетам турецких властей, текущий доход от сборов с 40 млн долларов увеличится до 200 млн долларов.
Согласно Конвенции Монтре от 1936 года Турция сохраняет за собой право требовать оплату за маяки, спасательные и медицинские сборы от судов, проходящих через Босфор и заходящих и выходящих из Дарданелл.
Однако в то время расчет производился на основе общей валюты "жерминальный франк", который был равен 0,29 г золота, независимо от текущих обменных курсов и инфляции. В 1983 году Турция установила курс франка на уровне 0,8063 доллара. Однако впоследствии эта сумма уменьшилась из-за роста инфляции и стоимости золота в мире. Поэтому цена франка теперь была увеличена в 5 раз и определена как 4 доллара за тонну груза.
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