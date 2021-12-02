Турция в ОБСЕ заявила о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму
На 28-м заседании ОБСЕ в Стокгольме глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму
Об этом сообщает Укринформ .
"Мы никоим образом не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы хотим обратить внимание на то, насколько тревожны нарушения прав человека в отношении крымских татар", - сказал Чавушоглу.
Дипломат также отметил необходимость соблюдения норм международного права и Минских договоренностей на востоке Украины.
"Кризис в Украине нужно решать дипломатическим путем. В этом контексте важно соблюдение Минских соглашений и норм международного права", - сказал Чавушоглу.
Турецкий министр добавил, что 2 декабря встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а 3 декабря – с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На 2 декабря также запланирован телефонный разговор президентов Турции и России.
Кроме того, во время встречи глав МИД стран НАТО в Латвии Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс.
- Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.19
Покупка 27.19Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.71Продажа 31.12
- Актуальное
- Важное