Турция в ОБСЕ заявила о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Укринформ .



"Мы никоим образом не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы хотим обратить внимание на то, насколько тревожны нарушения прав человека в отношении крымских татар", - сказал Чавушоглу.



Дипломат также отметил необходимость соблюдения норм международного права и Минских договоренностей на востоке Украины.



"Кризис в Украине нужно решать дипломатическим путем. В этом контексте важно соблюдение Минских соглашений и норм международного права", - сказал Чавушоглу.



Турецкий министр добавил, что 2 декабря встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а 3 декабря – с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На 2 декабря также запланирован телефонный разговор президентов Турции и России.



Кроме того, во время встречи глав МИД стран НАТО в Латвии Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс.

Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выступить посредником в урегулировании военного конфликта между Украиной и Россией.

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