Турция успешно испытала мобильную управляемую ракетную систему собственной разработки, - минобороны страны

Об этом сообщило Минобороны страны.

"Национальная управляемая ракета ATMACA была впервые выпущена из земли в цель в море с помощью мобильной управляемой ракетной системы. Проведенные в Черном море испытательные стрельбы прошли успешно", - говорится в сообщении.

Известно, что ATMACA – это противокорабельная система, работающая при любых погодных условиях. Она имеет большую дальность, высокоточный удар. Разработана турецким производителем ракет ROKETSAN. Atmaca поступит на вооружение ВМС Турции, чтобы постепенно заменить ракету Harpoon.

23 июня Фонд Притулы взялся за неделю собрать 500 млн грн на проект "Народный байрактор", целью которого было купить три беспилотника. В итоге украинцы за три дня собрали 600 млн грн на все три "байрактора", которые Турция впоследствии решила передать Украине бесплатно.

1 июля посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил , что в Турции завершают подготовку трех "байракторов" для Украины.

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