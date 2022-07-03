Турция успешно испытала мобильную управляемую ракетную систему собственной разработки, - минобороны страны
Турция успешно испытала мобильную управляемую противокорабельную ракетную систему ATMACA собственной разработки
Об этом сообщило Минобороны страны.
"Национальная управляемая ракета ATMACA была впервые выпущена из земли в цель в море с помощью мобильной управляемой ракетной системы. Проведенные в Черном море испытательные стрельбы прошли успешно", - говорится в сообщении.
Известно, что ATMACA – это противокорабельная система, работающая при любых погодных условиях. Она имеет большую дальность, высокоточный удар. Разработана турецким производителем ракет ROKETSAN. Atmaca поступит на вооружение ВМС Турции, чтобы постепенно заменить ракету Harpoon.
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