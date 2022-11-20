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Турция ударила по позициям курдов на севере Сирии: по меньшей мере 31 погибший

20 ноября, 2022 воскресенье
19:25
Мир

В ночь на воскресенье, 20 ноября, турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По меньшей мере, 31 человек погиб в результате атаки турецких военных в ночь на воскресенье, 20 ноября, на позиции курдов в северной Сирии. Турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо.

По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (правозащитная организация, базирующаяся в Великобритании, SOHR), в результате атак погибли 18 членов возглавляемого курдами альянса "Сирийские демократические силы", 12 сирийских военнослужащих и один журналист.

В то же время автономная курдская администрация на северо-востоке Сирии сообщила о 29 погибших: 11 мирных жителях, 15 военных, причастных к сирийской армии, двух охранниках и одном курдском бойце.

При этом в ночь на воскресенье власти Турции сообщили о начале операции "Коготь-Меч" на севере Сирии и Ирака, направленной против запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" и курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). О результатах атак в Ираке пока не известно.

  • В воскресенье, 13 ноября, в центре турецкого города Стамбул на пешеходной туристической улице Истикляль раздался взрыв. Шесть человек погибли и более 80 ранены.
  • 14 ноября министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что предполагаемого виновника теракта и еще 21 подозреваемого задержали. Сойлу заявил, что к взрыву причастны сирийские курды.
  • 18 ноября турецкий суд постановил заключить под стражу 17 человек, обвиняемых во взрыве в Стамбуле. В то же время еще трое подозреваемых освобождены от предварительного  аключения.

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