Об этом сообщает Deutsche Welle.

По меньшей мере, 31 человек погиб в результате атаки турецких военных в ночь на воскресенье, 20 ноября, на позиции курдов в северной Сирии. Турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо.

По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (правозащитная организация, базирующаяся в Великобритании, SOHR), в результате атак погибли 18 членов возглавляемого курдами альянса "Сирийские демократические силы", 12 сирийских военнослужащих и один журналист.

В то же время автономная курдская администрация на северо-востоке Сирии сообщила о 29 погибших: 11 мирных жителях, 15 военных, причастных к сирийской армии, двух охранниках и одном курдском бойце.

При этом в ночь на воскресенье власти Турции сообщили о начале операции "Коготь-Меч" на севере Сирии и Ирака, направленной против запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" и курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). О результатах атак в Ираке пока не известно.