Турция ударила по позициям курдов на севере Сирии: по меньшей мере 31 погибший
В ночь на воскресенье, 20 ноября, турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По меньшей мере, 31 человек погиб в результате атаки турецких военных в ночь на воскресенье, 20 ноября, на позиции курдов в северной Сирии. Турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо.
По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (правозащитная организация, базирующаяся в Великобритании, SOHR), в результате атак погибли 18 членов возглавляемого курдами альянса "Сирийские демократические силы", 12 сирийских военнослужащих и один журналист.
В то же время автономная курдская администрация на северо-востоке Сирии сообщила о 29 погибших: 11 мирных жителях, 15 военных, причастных к сирийской армии, двух охранниках и одном курдском бойце.
При этом в ночь на воскресенье власти Турции сообщили о начале операции "Коготь-Меч" на севере Сирии и Ирака, направленной против запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" и курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). О результатах атак в Ираке пока не известно.
- В воскресенье, 13 ноября, в центре турецкого города Стамбул на пешеходной туристической улице Истикляль раздался взрыв. Шесть человек погибли и более 80 ранены.
- 14 ноября министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что предполагаемого виновника теракта и еще 21 подозреваемого задержали. Сойлу заявил, что к взрыву причастны сирийские курды.
- 18 ноября турецкий суд постановил заключить под стражу 17 человек, обвиняемых во взрыве в Стамбуле. В то же время еще трое подозреваемых освобождены от предварительного аключения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное