Турция строит газопровод к месторождению в акватории Черного моря

Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, побывавший на открытии, передает Укринформ.

Первые 10 млн кубометров газа поступят в систему в 2023 году.

"Газовое месторождение Сакария достигнет пика добычи в 2026 году. Мы увеличим суточную мощность добычи газа до 40 млн кубометров с 40 скважинами, которые будут пробурены на месторождении", - отметил он.

В Турции начало работу и новое четвертое в стране буровое судно "Абдулхамид Хан", которое в т.ч. начнет прокладать трубу нового газопровода на мелководье. В ближайшее время будет начато строительство береговой части трубопровода.

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