Об этом сообщает Bloomberg.

Турецкие чиновники попросили РФ отсрочить часть платежей за газ, потому что страна стремится смягчить экономический ущерб от повышения цен на энергоносители.

"Турецкий государственный импортер энергоресурсов Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS или Botas стремится перенести некоторые платежи на 2024 год, по словам одного из людей, говоривших на условиях анонимности, поскольку дискуссии по платежам являются частными. Переговоры состоялись после соглашения между двумя странами, разрешающей Botas оплачивает 25% своих обязательств в рублях, а не в долларах", – сообщает издание.

Решение второй стороны сейчас неизвестно. Газпром отказался от комментариев. Информатор Bloomberg сообщил, что Турция не посылала официального запроса компании.

"Сильная зависимость Турции от импортных энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. В 2022 году турецкая лира подешевела более чем на 28% по отношению к доллару, что является наибольшим показателем на развивающихся рынках после аргентинского песо, а ее дефицит торгового баланса в августе более чем удвоился по сравнению с тем же месяцем годом ранее до 11,2 миллиарда долларов", – объясняют в сообщении.

2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа из-за "Северного потока" якобы из-за неисправности.

В Еврокомиссии заявили, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока" и остановил поставки под вымышленным предлогом.

5 сентября представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что газопровод Северный поток заработает на полную мощность только в случае отмены санкций Евросоюза против России.

6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Европа спровоцировала энергетический кризис санкциями против России.

10 августа посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция попадет во вторичные санкции , если будут доказательства ее помощи России во избежании ограничений. Посол подчеркнул, что за полгода торговля между Турцией и Россией выросла на 46%.

16 сентября сообщалось , что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует попросить у Путина 25% скидки на газ и оплачивать часть счетов в лирах. Позже стало известно, что президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились об оплате Анкарой 25% российского газа в рублях.

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