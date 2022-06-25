Турция стала хабом для разных российских дел: между Эрдоганом и Путиным установлены достаточно тесные отношения, – общественный деятель Невзлин

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Путинские олигархи все разные, и уровень взаимодействия их с Путиным тоже разный, не нужно их обобщать. Идентичность Абрамовича и Путина – это добрый и плохой следователь, то есть это один игрок с двумя разными щупальцами . Они близкие друзья и партнеры, играющие в одну игру много лет. В их отношениях есть коррупция в сфере Эрдогана, дома для Кабаевой, переговоры по "Азову"", - объяснил Невзлин .

Леонид Невзлин отметил, что уже мировым СМИ известно о купленных домах для Кабаевой в Стамбуле и где-то на побережье моря, где она будет жить с детьми, и даже Эрдоган предоставил президентскую охрану, из чего делается вывод, что и Путин там их будет посещать.

"Турция стала таким хабом для России и многих ее черных, серых и личных дел. Частично в этом заслуга Абрамовича, который тесно взаимодействует с каким-то близким помощником Эрдогана. Сечин по разным вопросам, частично Пригожин по выполнению определенных функций. Но на сегодняшний день Абрамович и Сечин постоянно присутствуют в Турции в том или ином виде, чтобы решать вопросы для Путина и для Эрдогана", – рассказал общественный деятель.

Невзлин добавил, что подобные детали уточнять - это уже работа спецслужб.

21 июня стало известно, что на следующей неделе в Турции должна пройти четырехсторонняя встреча с представителями Украины, России, Турции и ООН.

22 июня в Турции заявили о прогрессе в переговорах с РФ по вопросу деблокирования украинского зерна

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