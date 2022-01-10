Турция сообщила США о намерениях способствовать решению войны в Украине

Об этом пишет BirGun .



"В ходе телефонного разговора обсуждали политические и экономические отношения и развитие оборонного сотрудничества. В рамках глобальных и региональных вопросов состоялся обмен мнениями по поводу конфликта в Украине, протестов в Казахстане, процесса нормализации с Арменией, событий в Афганистане, Боснии-Герцеговине и Эфиопии", - сообщили в администрации президента Турции.



Во время переговоров был отмечен важный вклад Турции в защиту территориальной целостности Украины.



Также Ибрагим Калин сообщил Джейко Салливану, что Турция готова всеми способами способствовать дипломатическому решению войны в Украине.

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