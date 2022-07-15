Об этом сообщает Экономическая Правда со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak .

Соответствующий документ должны будут подписать Украина, Турция, Россия и ООН. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар отметил, что окончательное соглашение по этому вопросу планируют подписать уже на следующей неделе.

Подробности функционирования координационного центра, создаваемого в Стамбуле под эгидой ООН, станут известны на следующей неделе, когда встретятся делегации трех стран и ООН.

Согласно "техническим договоренностям", переходный процесс функционирования зернового коридора будет координироваться ООН.

В портах, откуда будут вывозиться зерновые, будут находиться представители трех стран. Они будут отслеживать процесс перевозки непосредственно от выхода судов из украинских портов до захода в Стамбул.

Как отмечают турецкие СМИ, на встрече в Стамбуле были достигнуты договоренности по разминированию украинских портов.

Этим вопросом будет заниматься Украина, она же будет определять маршрут следования кораблей с зерновыми.

Напомним, 13 июля в Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по функционированию морских коридоров для экспорта нашего зерна. На переговорах должны присутствовать делегации из Украины, Турции, России и ООН

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