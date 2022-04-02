Турция согласилась предоставить корабли для эвакуации из Мариуполя
Власти Турции готовы выделить суда для организации эвакуации морем гражданских лиц и раненых из окруженного россиянами украинского города Мариуполя
Об этом в субботу, 2 апреля 2022 года, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, рассказывает турецкое правительственное информагентство Anadolu.
По его словам, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами Украины и России, а именно с аккредитованными в Анакаре военными атташе обеих стран.
Также Акар отметил, что Турция продолжает поставки гуманитарной помощи украинскому народу.
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Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с украинским и российским коллегами, Алексеем Резниковым и Сергеем Шойгу. По его словам, также прошла его личная встреча с Резниковым в Стамбуле.
"Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности важно немедленно объявить о прекращении огня", - подчеркнул Акар.
Турецкий министр, кроме того, сообщил об "активных контактах" Украиной и РФ и о безопасном выходе турецких судов из украинских портов.
Относительно минной угрозы в Черном море Акар отметил, что сейчас "проблем для судоходства нет".
- Напомним, вечером 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к турецкой стороне с просьбой о содействии проведению морской эвакуации из Мариуполя.
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