Об этом сообщил Путин в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

"Как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопрос согласован, работа в этом плане будет проходить в соответствии с нашими договоренностями", – сказал Путин перед журналистами.

Обращаясь к Эрдогану, российский президент добавил, что "мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турцию по всем интересующим вас направлениям".

10 августа посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция попадет под вторичные санкции, если будут доказательства ее помощи России в избежании ограничений. Посол подчеркнул, что за полгода торговля между Турцией и Россией выросла на 46%.

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