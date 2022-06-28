Об этом сообщил парламентский корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Белый дым от Турции. Швеция и Финляндия будут в НАТО", - отметил он.

Справочно. "Белый дым" – сравнение с процедурой избрания нового Папы Римского в Ватикане. После того как конклав избирает нового Папу, из трубы Сикстинской капеллы поднимается белый дым. Метафора, использованная Йозвяком, означает согласие по спорному вопросу.