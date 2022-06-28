Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - Йозвяк
Перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс
Об этом сообщил парламентский корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Белый дым от Турции. Швеция и Финляндия будут в НАТО", - отметил он.
Справочно. "Белый дым" – сравнение с процедурой избрания нового Папы Римского в Ватикане. После того как конклав избирает нового Папу, из трубы Сикстинской капеллы поднимается белый дым. Метафора, использованная Йозвяком, означает согласие по спорному вопросу.
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