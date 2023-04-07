Об этом пишет The Guardian .

"Чавушоглу согласился с Россией по поводу необходимости снятия ограничений на экспорт российского зерна и удобрений... Он сказал, что это необходимо сделать, чтобы соглашение было продлено", - отмечает издание.

Российская сторона требует:

переподключения Россельхозбанка к SWIFT;

возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты;

возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса";

разблокирования зарабежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Лавров на встрече с Чавушоглу сказал, что "зерновое соглашение" должно включать и экспорт российского зерна, вместо этого вывозят только украинское зерно. Он в очередной раз заявил, что зерно вывозят преимущественно в Европу, а на самые бедные страны приходится лишь 3% всего, что отгружает Украина.

"Российская часть пакета, оформленная специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется", – посетовал Лавров.