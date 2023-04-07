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Турция считает, что для продления "зернового соглашения" нужно снять ограничения на экспорт российских удобрений

7 апреля, 2023 пятница
13:08
Мир

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 7 апреля обсудили в Анкаре продолжение черноморской зерновой инициативы

Об этом пишет The Guardian .

"Чавушоглу согласился с Россией по поводу необходимости снятия ограничений на экспорт российского зерна и удобрений... Он сказал, что это необходимо сделать, чтобы соглашение было продлено", - отмечает издание.

Российская сторона требует:

  • переподключения Россельхозбанка к SWIFT;
  • возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты;
  • возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса";
  • разблокирования зарабежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Лавров на встрече с Чавушоглу сказал, что "зерновое соглашение" должно включать и экспорт российского зерна, вместо этого вывозят только украинское зерно. Он в очередной раз заявил, что зерно вывозят преимущественно в Европу, а на самые бедные страны приходится лишь 3% всего, что отгружает Украина.

"Российская часть пакета, оформленная специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется", – посетовал Лавров.

  • 14 марта в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней.
  • В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил , что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
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