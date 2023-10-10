Турция, Румыния и Болгария планируют объединиться для разминирования Черного моря, - Bloomberg
Три страны-члена НАТО планируют создать в ноябре подразделение специальных сил для разминирования своих территориальных вод Черного моря для ликвидации последствий войны РФ против Украины
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных официальных лиц, участвующих в переговорах стран.
Объединение Турции, Румынии и Болгарии для совместного разминирования не является операцией НАТО, но создание общих сил по разминированию моря станет первым крупным объединенным усилиями союзников в Черном море с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Такая инициатива вызвана тем, что страны НАТО все чаще сталкиваются с провокационным поведением России и считающимися случайными инцидентами падения обломков.
Новые силы будут полностью мирными и не будут выводить в море никаких дополнительных кораблей НАТО, а целью миссии является демонстрация способности трех стран решить проблему самостоятельно, заявили два официальных лица.
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