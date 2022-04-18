Турция развернула в Ираке новую военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.



Министерство обороны Турции начало новую военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана в северной части Ирака, в частности в районах Метина, Зап и Авашин-Басьян.

Операция носит рабочее название "Коготь".



"Наши героические летчики успешно поразили цели, состоящие из укрытий, бункеров, пещер, тоннелей, складов боеприпасов и так называемых штабов. Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. не будет нейтрализован последний террорист", - отмечает министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.



"Наши вооруженные силы и воздушно-десантные войска сейчас в Метине, Запе и Авашин-Басяне!" - сообщает официальный твиттер министерства Нацобороны Турции.



Справка: Рабочая партия Курдистана (или Конгресс свободы и демократии Курдистана) — курдская политическая организация, образованная в 1978 как марксистско-ленинская подпольная группа, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе. Признана террористической организацией многими странами мира, в частности ЕС. Популярность партии можно объяснить курдским патриотизмом и ощущением национального унижения и неравноправия курдов в Турции. Но при этом идеология и практика РПК носят верно тоталитарный характер. Между официальными турецкими властями и вооруженными подразделениями Рабочей партии Курдистана уже около 40 лет идет борьба за создание курдской автономии в составе Турции.