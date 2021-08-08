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Турция разработала пожарную машину, способную гасить огонь песком

8 августа, 2021 воскресенье
20:39

В Турции готовы начать серийное производство особых пожарных машин, которые будут бороться с пламенем без воды, применяя вместо этого метод пескоструйной обработки с использованием особенностей почвы леса с мягкой текстурой

Также эта машина сможет высаживать саженцы после крупных лесных пожаров, передает Еспресо.TV .

"В мире становится все большей роскошью тушить пожары водой. Необходимо обязательно оценить альтернативы. Здесь мы используем очень простой и эффективный метод. Кроме того, не очень полезно для тушения лесных пожаров брать воду из моря. Морская вода содержит соль. Вода испаряется, соль остается. Это приводит к засолению почвы. Поэтому использование природного грунта леса, а не использование воды, гораздо эффективнее", - объясняет автор разработки, доктор Хакан Йылдырым из Ближневосточного технического университета (Турция).





Хакан Йылдырым назвал свою машину "Огненный рыцарь".

Сзади она оборудована эскаваторным устройством, способным втягивать мягкую почву. Внутри аппарата полученный таким образом природный материал будет измельчаться на гранулы не более 5 мм, которые затем будут "выстреливать" в место горения.

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Есть 10-тонный отсек для хранения просеянных гранул песка.

Внутри машины предусмотрены места для 4 человек персонала.

Изготовление одной такой машины стоит не больше, чем выпуск стандратной единицы строительной автотехники, скажем, автокрана или бетономешалки, говорит доктор Йылдырым.

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Турция
пожары
лесные пожары
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