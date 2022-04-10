Турция разработала план возобновления потока российских туристов и собирается создать для этого авиаперевозчика, - СМИ

Об этом со ссылкой на газету Sabah пишет "Интерфакс-Украина".



Власти Турции приняли план на три этапа по привлечению российских туристов в страну в условиях санкций.

"Минкультуры и туризма, Минтранс, а также Министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в частности речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании", - говорится в сообщении.

Ожидается, что базирроваться авиакомпания будет в аэропорту Анталии. Самолеты будут выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции.



Турки ожидают, что такой шаг позволит привлечь дополнительно не менее миллиона российских туристов.



Турция готова предоставить кредит в $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel для поддержки бизнеса в условиях войны в Украине. Предполагается, что о пакете поддержки для туркомпаний будет объявлено в начале мая.



Напомним, Россия пожаловалась Турции на использование Украиной Байракторов.



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