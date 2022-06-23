Турция расследует заявления о похищении Россией украинского зерна, - СМИ
Турция выступает против кражи украинского зерна любой страной и имеет "полную решимость" в этом вопросе
Об этом сообщили в Anadolu Agency со ссылкой на заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу.
По его словам, в стране будет создан Центр контроля над зерновым коридором, если Украина и Россия достигнут договоренности в Стамбуле.
На пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс он заверил, что Турция выступает против незаконной купли-продажи украинского зерна любой страной и имеет "полную решимость" в этом вопросе.
Со своей стороны, министр Лиз Трасс отметила, что Великобритания и Турция работают вместе, чтобы вывезти зерно из Украины, и подчеркнула, что его необходимо экспортировать в течение следующего месяца, иначе это будет иметь "разрушительные последствия".
- 22 июня в Турции заявили о прогрессе в переговорах с РФ по делу о деблокировании украинского зерна. Также сообщалось, что из порта оккупированного Мариуполя вышло турецкое судно Azov Concord.
- Позже посол Украины в Турции Василий Боднар заявил , что турецкий корабль, вышедший из порта временно оккупированного Мариуполя 22 июня, не вывозил украинское зерно и, соответственно, не получал такого согласия от властей Украины.
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