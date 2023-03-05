Об этом Чавушоглу сказал в своем выступлении на Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре, пишет издание Reuters .

Черноморская зерновая инициатива, начатая ООН и Турцией в июле прошлого года, позволила экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение было продлено в ноябре и его действие истекает 18 марта, если не будет достигнута договоренность о продлении.

"Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения", - сказал Чавушоглу.

Кроме того, он также сообщил, что обсудил вопрос продления соглашения с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.