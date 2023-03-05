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Турция работает над продлением "зернового соглашения", - глава МИД Чавушоглу

5 мартa, 2023 воскресенье
12:24
Экономика

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, 5 марта, что Анкара прилагает все усилия для продолжения действия "зернового соглашения"

Об этом Чавушоглу сказал в своем выступлении на Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре, пишет издание Reuters .

Черноморская зерновая инициатива, начатая ООН и Турцией в июле прошлого года, позволила экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение было продлено в ноябре и его действие истекает 18 марта, если не будет достигнута договоренность о продлении.

"Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения", - сказал Чавушоглу.

Кроме того, он также сообщил, что обсудил вопрос продления соглашения с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

  • Напомним, в МИД Украины заявили , что Россия ужесточает нарративы о нецелесообразности "зернового соглашения", наше государство с партнерами уже работает над тем, чтобы не дать РФ заблокировать "зерновой коридор".
  • 4 марта стало известно, что будут введены новые процедуры транзита украинского зерна через Польшу – они призваны упростить перевозку через границу.
Мир
Украина
ООН
Турция
зерно
война с Россией
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