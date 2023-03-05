Турция работает над продлением "зернового соглашения", - глава МИД Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, 5 марта, что Анкара прилагает все усилия для продолжения действия "зернового соглашения"
Об этом Чавушоглу сказал в своем выступлении на Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре, пишет издание Reuters .
Черноморская зерновая инициатива, начатая ООН и Турцией в июле прошлого года, позволила экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение было продлено в ноябре и его действие истекает 18 марта, если не будет достигнута договоренность о продлении.
"Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения", - сказал Чавушоглу.
Кроме того, он также сообщил, что обсудил вопрос продления соглашения с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
- Напомним, в МИД Украины заявили , что Россия ужесточает нарративы о нецелесообразности "зернового соглашения", наше государство с партнерами уже работает над тем, чтобы не дать РФ заблокировать "зерновой коридор".
- 4 марта стало известно, что будут введены новые процедуры транзита украинского зерна через Польшу – они призваны упростить перевозку через границу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное