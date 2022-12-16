Об этом глава компании Baykar Сельчук Байрактар сообщил на своей странице в Twitter

Он отметил, что в Турции беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой национальной сверхзвуковой ракеты класса "воздух-земля".

"Первая турецкая сверхзвуковая ракета TRG-230-IHA, произведенная компанией Roketsan, успешно поразила цель с расстояния в 100 километров", - заявил он.

Напомним, 13 декабря США провели первое рабочее испытание гиперзвуковой ракеты, считающейся инструментом быстрого реагирования с запуском с воздушных носителей.

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