Турция провела успешное испытание первой сверхзвуковой ракеты
В Турции БПЛА Bayraktar Akinci провел пуск первой национальной сверхзвуковой ракеты, успешно поразившей цель
Об этом глава компании Baykar Сельчук Байрактар сообщил на своей странице в Twitter
Он отметил, что в Турции беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой национальной сверхзвуковой ракеты класса "воздух-земля".
"Первая турецкая сверхзвуковая ракета TRG-230-IHA, произведенная компанией Roketsan, успешно поразила цель с расстояния в 100 километров", - заявил он.
- Напомним, 13 декабря США провели первое рабочее испытание гиперзвуковой ракеты, считающейся инструментом быстрого реагирования с запуском с воздушных носителей.
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