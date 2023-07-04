Турция продолжает ветировать заявку Швеции на вступление в НАТО, пока все требования не будут выполнены, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция "не отступит" от своей позиции против вступления Швеции в НАТО, пока не будут выполнены все ее "требования"
Об этом сообщает издание CNN.
Стало известно, что Эрдоган заявил, что ожидания его страны были четко сформулированы и что они "защищают те же принципы, которые защищали в прошлом году".
"Мы не хотим, чтобы они приютили сепаратистских организаций и негодяев из FETÖ. И я хочу, чтобы все знали, что мы не отступим, пока все эти требования не будут выполнены", - заявил Эрдоган журналистам.
Что известно о вступлении Швеции в НАТО
В мае 2022 г. Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.
Заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицируют Венгрия и Турция. Анкара обвиняет страну в "поддержке терроризма" и заявляет, что в Стокгольме скрываются члены организаций, Турция считает террористами.
Еще в середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил надежду на скорую ратификацию Анкарой протокола вступления страны в НАТО после выборов, которые состоятся в Турции в мае. В Эрдогане подтвердили, что Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне.
После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
А министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем все еще надеется , что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Швеции Йонсон .
30 мая Байден обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вхождение Швеции в НАТО. Он заявил, что вопрос ратификации Турцией шведской заявки также обсудят на ежегодном саммите в Вильнюсе.
2 июня Джо Байден заявил , что Швеция вступит в Североатлантический альянс в ближайшее время. Впоследствии Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон сообщил , что Российская Федерация пытается остановить вступление страны в НАТО.
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