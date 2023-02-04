Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Турецкие компании в прошлом году экспортировали на десятки миллионов долларов машин, электроники, запчастей и других товаров, необходимых России для ее вооруженных сил", - говорится в статье

По меньшей мере, 13 турецких фирм экспортировали товаров на общую сумму 18,5 миллионов долларов, пишет издание. Речь идет о пластмассе, резиновых изделиях и транспортных средствах. Их продали 10 российским компаниям, на которые США наложили санкции за их роль в нападении России на Украину.

По данным, проанализированным журналистами, турецкие компании отправили в РФ по меньшей мере 3 партии товаров американского производства.

Турецкие фирмы также отправили в Россию с марта по октябрь 2022 лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары производства США на сумму 15 млн долларов в нарушение американского экспортного контроля.

Кроме того, среди подсанкционных российских компаний, получавших товары из Турции, было дочернее предприятие российской корпорации "Тактические ракеты", производящее системы вооружения для российского флота, и "Промтехнология", попавшая под санкции за производство винтовок для российских вооруженных сил.

Среди товаров, которые Россия приобрела у Турции, также были рулевые колеса для грузовиков и фильтры для двигателей американского производства. РФ импортировала конвейеров и лифтов американского производства на сумму около 8 миллионов долларов.

Сообщается, что чиновники министерства финансов США посетили Турцию, ОАЭ и Оман, чтобы в этих странах прекратили деятельность российских сетей военных закупок.

В МИД Турции, министерстве промышленности и торговли России и Федеральной таможенной службе на запросы журналистов по экспорту не ответили.