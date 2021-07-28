Турция призвала "восстановить демократию" в Тунисе после увольнения премьера и спикера президентом
Анкара заявила, что президент Туниса Каис Саид нарушил Конституцию, ведь не имел полномочий уволить премьер-министра и блокировать работу парламента
Об этом заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, передает Anadolu .
"Не может быть и речи о приостановлении действия Конституции. Президент (Туниса, - ред.) не наделен полномочиями отстранять от должности премьер-министра", - сказал спикер турецкого парламента в эфире телеканала Haber Global.
Шентоп добавил, что согласно законодательству Туниса премьер-министр может быть отправлен в отставку только с помощью вотума недоверия в парламенте.
"Президент может объявить чрезвычайное положение и принять различные меры, но эти меры не предусматривают прекращения работы парламента, а также отставку премьер-министра или правительства", - пояснил глава турецкого парламента.
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Мустафа Шентоп подчеркнул, что тунисский народ "заслуживает правление, опирающееся на его волю, конституционный порядок и нормы закона".
Напомним, президент Туниса Каис Саид в ночь на понедельник выступил с видеообращением, в котором сообщил о решении заморозить работу парламента и отменить неприкосновенность депутатов. Он также отправил в отставку премьер-министра Туниса Хишама аль-Мешиши.
Лидер движения "Ан-Нахда" и спикер парламента Туниса Рашид аль-Ганнуши назвал действия президента переворотом и призвал жителей к "мирной борьбе за восстановление демократии".
Президент Саид объявил о введении в Тунисе комендантского часа сроком на 30 дней.
- 26 июля после отставки президентом Каисом Саидом премьер-министра и спикера парламента на фоне протестов из-за провала борьбы с коронавирусом полиция захватила офис журналистов Аль-Джазиры в Тунисе
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