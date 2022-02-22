Турция призвала своих граждан уехать с Востока Украины
В связи с эскалацией российско-украинской войны МИД Турции рекомендовал своим гражданам покинуть Восток Украины
Об этом свидетельствует заявление ведомства .
"В свете последних событий мы упорно призываем наших граждан покинуть восточные регионы Украины", - говорится в сообщении.
Министерство рекомендовало в случае чрезвычайных ситуаций обращаться в турецкое посольство в Киеве.
- Как сообщалось ранее, Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.
- Также 4 января Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.
- В то же время, Швеция и Венгрия , а также Грузия не планируют эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.
- Австралия рекомендовала своим гражданам уехать из Украины из-за риска вторжения РФ.
- Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.
- Индия призвала своих граждан временно уехать из Украины.
- Грузия рекомендовала сотрудникам своего посольства в Украине эвакуировать семьи из Киева
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