Турция призвала своих граждан уехать с Востока Украины

Об этом свидетельствует заявление ведомства .



"В свете последних событий мы упорно призываем наших граждан покинуть восточные регионы Украины", - говорится в сообщении.



Министерство рекомендовало в случае чрезвычайных ситуаций обращаться в турецкое посольство в Киеве.

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