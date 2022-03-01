Турция призвала Россию немедленно прекратить огонь в Украине

Об этом сообщает министерство обороны Турции.



"Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Во время встречи, где обсуждались последние события в контексте Украины, министр Акар отметил настоятельную необходимость прекращения огня для улучшения гуманитарной ситуации, в том числе в вопросах эвакуации", - говорится. в сообщении ведомства в Twitter.



Также отмечается, что Турция будет продолжать работать ради мира и гуманитарной помощи в регионе и готова внести свой вклад в эти цели.

Напомним, 27 февраля Турция впервые назвала нападение РФ на Украину войной и закрыла пролив Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.