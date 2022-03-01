Турция призвала Россию немедленно прекратить огонь в Украине
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил своему российскому коллеге Сергею Шойгу о необходимости немедленного прекращения огня в Украине из гуманитарных соображений
Об этом сообщает министерство обороны Турции.
"Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Во время встречи, где обсуждались последние события в контексте Украины, министр Акар отметил настоятельную необходимость прекращения огня для улучшения гуманитарной ситуации, в том числе в вопросах эвакуации", - говорится. в сообщении ведомства в Twitter.
Также отмечается, что Турция будет продолжать работать ради мира и гуманитарной помощи в регионе и готова внести свой вклад в эти цели.
- Напомним, 27 февраля Турция впервые назвала нападение РФ на Украину войной и закрыла пролив Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.
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