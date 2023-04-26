Об этом сообщает Anadolu.

"Вместо того чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, остановим кровопролитие. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", - предложил Калин.

По его словам, долгосрочный мир между РФ и Украиной возможен только при достижении нового масштабного соглашения между Москвой и Западом, а эту войну нельзя воспринимать только через призму противостояния двух государств.

"Происходящее в Украине говорит о том, что Россия и Запад находятся в поиске нового баланса сил", - сказал Калин и обратился к странам Запада с призывом приложить максимум усилий для прекращения войны.

"Давайте приложим максимум усилий для прекращения войны в Украине. Продолжение этой войны и расширение ее рамок угрожают глобальным бедствием. Важно остановить эту войну и отдать предпочтение дипломатии. Необходимо приложить усилия, чтобы посадить стороны за стол переговоров. Нужно делать ставку на мир, а не войну", - подчеркнул Калин.

Он подчеркнул, что Турция и лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган готовы взять на себя роль посредников в этом вопросе.