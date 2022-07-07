Турция приняла половинчатое решение по кораблю "Жибек Жоли" с краденым украинским зерном, - журналистка Яресько

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Корабль "Жибек Жоли", название которого означает "Великий шелковый путь", 6 июля ночью покинул турецкий порт и начал движение в направлении примерно к порту Кавказ, но мог развернуться в какою-либо другую сторону. Потому, что он сразу выключил АИС (автоматическое идентификационная система – ред.), соответственно, мы не знаем, где будет это судно", - отметила журналистка.

Катерина Яресько подчеркнула, что это точно решение власти Турции, которое позволило покинуть "Жибек Жоли" этот порт. Хотя Украина обращалась с требованием ареста этого судна и зерна на нем, турецкие власти решили иначе.

"Это такое половинчатое решение Турции, потому что с одной стороны судно не было принято к причалу и не получило разрешение на разгрузку в порту, а с другой стороны турецкие власти просто отпустили корабль", - объяснила Яресько.

Журналистка добавила, что Украина собрала полный пакет документов по этому судну, которое, кстати, само сообщило, что идет из порта Бердянска.

"Если в другом случае, например, суда из Крыма заходят в порты Турции, они указывают выход из российского порта, то мы должны доказывать, что они загружались в оккупированном Крыму. А в случае с "Жибек Жоли" нам ничего не нужно было доказывать, они сами указали о своей загрузке в Бердянске", - рассказала Екатерина Яресько.

3 июля Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция задержала судно, прибывшее из оккупированного российскими военными Бердянска

6 июля Офис генпрокурора Украины официально обратился в Турцию с просьбой помочь в расследовании в отношении трех российских судов, которые могли перевозить украденное украинское зерно

7 июля турецкие власти отпустили российский сухогруз "Жибек Жоли", прибывший с грузом зерна из оккупированного Бердянска

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