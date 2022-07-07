Турция приняла половинчатое решение по кораблю "Жибек Жоли" с краденым украинским зерном, - журналистка Яресько
Катерина Яресько, журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец", рассказала, что с одной стороны судно не было принято к причалу и не получило разрешения на разгрузку в порту Турции, а с другой стороны турецкие власти просто отпустили корабль
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Корабль "Жибек Жоли", название которого означает "Великий шелковый путь", 6 июля ночью покинул турецкий порт и начал движение в направлении примерно к порту Кавказ, но мог развернуться в какою-либо другую сторону. Потому, что он сразу выключил АИС (автоматическое идентификационная система – ред.), соответственно, мы не знаем, где будет это судно", - отметила журналистка.
Катерина Яресько подчеркнула, что это точно решение власти Турции, которое позволило покинуть "Жибек Жоли" этот порт. Хотя Украина обращалась с требованием ареста этого судна и зерна на нем, турецкие власти решили иначе.
"Это такое половинчатое решение Турции, потому что с одной стороны судно не было принято к причалу и не получило разрешение на разгрузку в порту, а с другой стороны турецкие власти просто отпустили корабль", - объяснила Яресько.
Журналистка добавила, что Украина собрала полный пакет документов по этому судну, которое, кстати, само сообщило, что идет из порта Бердянска.
"Если в другом случае, например, суда из Крыма заходят в порты Турции, они указывают выход из российского порта, то мы должны доказывать, что они загружались в оккупированном Крыму. А в случае с "Жибек Жоли" нам ничего не нужно было доказывать, они сами указали о своей загрузке в Бердянске", - рассказала Екатерина Яресько.
- 3 июля Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция задержала судно, прибывшее из оккупированного российскими военными Бердянска
- 6 июля Офис генпрокурора Украины официально обратился в Турцию с просьбой помочь в расследовании в отношении трех российских судов, которые могли перевозить украденное украинское зерно
- 7 июля турецкие власти отпустили российский сухогруз "Жибек Жоли", прибывший с грузом зерна из оккупированного Бердянска
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.44
Покупка 34.44Продажа 35.32
-
EUR
Покупка 35.04Продажа 36.37
- Актуальное
- Важное