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Главная война с Россией "Турция прежде всего преследует свои политические интересы": международный эксперт Семиволос о визите Лаврова в Анкару
Эксклюзив

"Турция прежде всего преследует свои политические интересы": международный эксперт Семиволос о визите Лаврова в Анкару

10 июня, 2022 пятница
14:46
война с Россией

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос убежден, что как Турция, так и Россия имеют личный интерес в переговорах

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Турция в первую очередь будет решать свои политические интересы, в лучшем случае чего они желают, партнерства с американцами. Кроме того, турки хотят помощи в противодействии с Грецией, турки хотят, чтобы их не критиковали за нарушение прав человека, турки хотят много денег ...И если Украина может помочь в решении этих вопросов, то, по их мнению, мы будем друзьями. Если же нет, то соответственно Турция будет искать других друзей", - сказал Семиволос.

Эксперт добавил, что состоявшийся накануне визит Министр МИД России Сергея Лаврова в Турцию является создание иллюзии, что РФ еще имеет партнеров, или хотя бы страны, которые готовы с Россией разговаривать.

Лавров проявляет такую "активность" во внешней политике, потому что РФ все больше и больше оказывается в изоляции, в частности в политической изоляции. Поэтому Лаврову дали конкретную задачу сделать все, чтобы продемонстрировать, что РФ имеет как минимум союзников, или те страны, которые готовы с ним разговаривать", - сказал он.

Семиволос отметил, что Турция также видела выгоду в переговорах с РФ.

"Турция хотела воспользоваться этой ситуацией и договориться с россиянами об оккупации Северной Сирии. Это не совсем удалось, поэтому турками пришлось притормозить", - добавил эксперт.

  • Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил , что считает реалистическим создание "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции.

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