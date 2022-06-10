Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Турция в первую очередь будет решать свои политические интересы, в лучшем случае чего они желают, партнерства с американцами. Кроме того, турки хотят помощи в противодействии с Грецией, турки хотят, чтобы их не критиковали за нарушение прав человека, турки хотят много денег ...И если Украина может помочь в решении этих вопросов, то, по их мнению, мы будем друзьями. Если же нет, то соответственно Турция будет искать других друзей", - сказал Семиволос.



Эксперт добавил, что состоявшийся накануне визит Министр МИД России Сергея Лаврова в Турцию является создание иллюзии, что РФ еще имеет партнеров, или хотя бы страны, которые готовы с Россией разговаривать.



Лавров проявляет такую "активность" во внешней политике, потому что РФ все больше и больше оказывается в изоляции, в частности в политической изоляции. Поэтому Лаврову дали конкретную задачу сделать все, чтобы продемонстрировать, что РФ имеет как минимум союзников, или те страны, которые готовы с ним разговаривать", - сказал он.



Семиволос отметил, что Турция также видела выгоду в переговорах с РФ.

"Турция хотела воспользоваться этой ситуацией и договориться с россиянами об оккупации Северной Сирии. Это не совсем удалось, поэтому турками пришлось притормозить", - добавил эксперт.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил , что считает реалистическим создание "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции.

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