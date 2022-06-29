Турция превращается в рай для российских денег, - инвестиционный банкир Фурса
Инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что российские власти используют Турцию для того, чтобы обходить международные санкции
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Турция действительно пытается превратиться в рай для российских денег. В Турции инфляция составляет 73%, а также есть яростный дефицит долларов в стране. Поэтому российские средства очень нужны Турции", - пояснил Фурса.
Фурса подчеркнул, что принимая российские суда с ворованным украинским зерном, Турция участвует в воровстве.
"Турция фактически участвует в краже украинского зерна. Такая позиция требует наказания. Жесткую позицию по этой ситуации занимает Великобритания. В Лондоне заявили, что могут использовать механизмы ДНК анализа того зерна, которое было украдено в Украине. Однако зерно, которое Россия ворует в Украине приводит не в Турцию, как последнюю точку сбыта, а в Сирию", - добавил Фурса.
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