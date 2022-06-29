Турция превращается в рай для российских денег, - инвестиционный банкир Фурса

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Турция действительно пытается превратиться в рай для российских денег. В Турции инфляция составляет 73%, а также есть яростный дефицит долларов в стране. Поэтому российские средства очень нужны Турции", - пояснил Фурса.



Фурса подчеркнул, что принимая российские суда с ворованным украинским зерном, Турция участвует в воровстве.



"Турция фактически участвует в краже украинского зерна. Такая позиция требует наказания. Жесткую позицию по этой ситуации занимает Великобритания. В Лондоне заявили, что могут использовать механизмы ДНК анализа того зерна, которое было украдено в Украине. Однако зерно, которое Россия ворует в Украине приводит не в Турцию, как последнюю точку сбыта, а в Сирию", - добавил Фурса.

14 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара введет санкции против России, если они будут поддержаны ООН.

27 июня представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара не вводит санкции против России , поскольку они принесут больше вреда его стране, чем Москве