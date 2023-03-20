Турция прекратила транзит подсанкционных товаров в РФ, - Reuters

Об этом информирует Reuters .

Агентство пишет, что Турция сделала это после года полномасштабной войны России против Украины, а также после ссылки на давление на Анкару со стороны США и Европы с требованием соблюдать санкции.

Правительство Турции передало компаниям список подсанкционных иностранных товаров. По словам главы Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текдели-оглу, власти поручили им не перенаправлять такие товары в Россию с 1 марта 2023 года.

"Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза в Россию независимо от страны происхождения", - сказал он.

В то же время, официальный представитель ЕС сообщил агентству Reuters, что Турция устно заверила Еврокомиссию в том, что с 1 марта товары, на которые наложены ограничения и на которые распространяется экспортный контроль ЕС, США или Великобритании, не будут переправляться в Россию.

Агентство пишет, что, учитывая "серьезные предупреждения" от западных правительств, такое решение было "возможностью" избежать конфронтации с Евросоюзом. Именно на него, по словам Текдели-оглу, приходится половина турецкого экспорта в рамках совместного таможенного союза.

"Был список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в Россию, начиная с марта, и было дано указание", - подчеркнул он и добавил, что товары, произведенные в Турции, даже с комплектующими из других стран, все равно могут поставляться в РФ.

Новые ограничения Анкары, по словам Текдели-оглу, вынудили российских импортеров искать поставщиков в других странах, в том числе в Казахстане. Он отметил, что стоимость их больше не волнует, и они просто пытаются довести свою продукцию до конца.

16 марта власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Беларуси.

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