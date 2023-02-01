Турция предупредила о прекращении обслуживания самолетов авиакомпаний из РФ
Крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания предупредил российские авиакомпании о прекращении оказания услуг их самолетам, произведенным из американских комплектующих
Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".
Крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов предупредил российские авиакомпании о рисках необслуживания в аэропортах Турции 170 попавших под экспортные санкции США самолетов — они запрещают заправку, техобслуживание и ремонт таких бортов за рубежом.
Хендлинговая компания Havaş посоветовала им планировать полеты в Турцию только на воздушных судах, содержащих менее 25% деталей американского производства, поскольку это единственные самолеты, которые ей разрешено обслуживать.
Письмо Havaş поступило некоторым российским авиакомпаниям еще в конце декабря. В нем говорится, что Бюро промышленности и безопасности Минторга США направило компаниям турецкой авиаотрасли письма-предупреждения о том, что обслуживание американских самолетов российских и белорусских авиакомпаний, попавших под экспортные ограничения США, является нарушением Правил экспортного контроля.
В этой связи Havaş решила провести комплексную проверку, чтобы выявить риски и последствия для своего бизнеса и заинтересованных сторон.
"В результате этого мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы", – предупредил турецкий оператор российские авиакомпании. Он попросил их предоставить список самолетов, содержащих менее 25% деталей американского производства.
- Недавно стало известно, что в декабре высокопоставленные американские чиновники пригрозили турецким лицам тюремным заключением, штрафами и потерей экспортных привилегий, если они будут оказывать услуги по заправке топливом и предоставлять запчасти для самолетов американского производства, летающих из Турции в Россию и Беларусь и обратно в нарушение экспортного контроля, введенного весной прошлого года.
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