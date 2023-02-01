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Турция предупредила о прекращении обслуживания самолетов авиакомпаний из РФ

1 февраля, 2023 среда
18:52
Экономика

Крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания предупредил российские авиакомпании о прекращении оказания услуг их самолетам, произведенным из американских комплектующих

Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".

Крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов предупредил российские авиакомпании о рисках необслуживания в аэропортах Турции 170 попавших под экспортные санкции США самолетов — они запрещают заправку, техобслуживание и ремонт таких бортов за рубежом.

Хендлинговая компания Havaş посоветовала им планировать полеты в Турцию только на воздушных судах, содержащих менее 25% деталей американского производства, поскольку это единственные самолеты, которые ей разрешено обслуживать.

Письмо Havaş поступило некоторым российским авиакомпаниям еще в конце декабря. В нем говорится, что Бюро промышленности и безопасности Минторга США направило компаниям турецкой авиаотрасли письма-предупреждения о том, что обслуживание американских самолетов российских и белорусских авиакомпаний, попавших под экспортные ограничения США, является нарушением Правил экспортного контроля.

В этой связи Havaş решила провести комплексную проверку, чтобы выявить риски и последствия для своего бизнеса и заинтересованных сторон.

"В результате этого мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы", – предупредил турецкий оператор российские авиакомпании. Он попросил их предоставить список самолетов, содержащих менее 25% деталей американского производства.

  • Недавно стало известно, что в декабре высокопоставленные американские чиновники пригрозили турецким лицам тюремным заключением, штрафами и потерей экспортных привилегий, если они будут оказывать услуги по заправке топливом и предоставлять запчасти для самолетов американского производства, летающих из Турции в Россию и Беларусь и обратно в нарушение экспортного контроля, введенного весной прошлого года.

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Турция
санкции против России
США
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