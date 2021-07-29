Турция предоставила Украине 6 тыс. дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.



Согласно сообщению, Турция предоставила Украине дополнительных 6 тыс. разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.



В частности, было выдано 3 тыс. разрешений на пустой въезд автомобилей, 1 тыс. разрешений на перевозку до или из третьих стран, а также 2 тыс. разрешений для двусторонних перевозок.



По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, разрешения передадут в посольство Украины в Турции, а уже в августе они будут в Украине доступны для оформления украинским перевозчикам.



"Также работаем над тем, чтобы увеличить количество международных дополнительных разрешений по ключевым направлениям", - цитирует пресс-служба слова Кубракова.



По информации Укртрансбезопасности, по состоянию на июль квота разрешений для пустого въезда и перевозки в или из третьих стран была полностью исчерпана украинскими перевозчиками. После проведения переговоров были достигнуты договоренности о предоставлении разрешений категорий, в которых украинские автоперевозчики заинтересованы больше всего.

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