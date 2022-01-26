Турция предложила Стамбул как потенциальное место для проведения встреч ТКГ по Донбассу, - ОБСЕ
В среду, 26 января, в ответ на запрос главы ОБСЕ Турция предложила проводить заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле
Об этом сообщил специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен.
"В ответ на запрос главы ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул как потенциальное место для проведения встреч ТКГ при условии консенсуса. За это я выражаю свою признательность Турции", - сказал Киннунен.
Посол добавил, что проинформировал участников заседания о возможности вернуться к личным встречам, ведь сейчас они проходят онлайн.
"Я убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших дискуссий", - отметил он.
Киннунен рассказал, что это была первая в 2022 году сессия ТКХ. В ходе дискуссии обсудили вопросы "гарантий безопасности", вопросы децентрализации и политического урегулирования конфликта, возможные способы открытия пунктов пропуска и предстоящего освобождения и обмена пленными, водоснабжения и экологические опасности.
Киннунен отметил, что во время предыдущей встречи 22 декабря 2021 года участники договорились о полном соблюдении режима прекращения огня. Однако обязательства, по словам посла, не исполнены полностью.
"Несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось более чем на 70% по сравнению с прошлым месяцем, обязательство не выполнено в достаточной степени", - подчеркнул он.
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