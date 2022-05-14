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Турция предложила морскую эвакуацию для раненых бойцов из Азовстали, – советник Эрдогана

14 мая, 2022 суббота
18:39
Мир

Член НАТО Турция предложила осуществить морскую эвакуацию раненых бойцов, размещенных на металлургическом заводе в городе Мариуполь. Об этом 14 мая сообщил советник президента Турции Ибрагим Калин

Об этом пишет Reuters.

Ибрагим Калин сказал в интервью Reuters, что он лично обсуждал это предложение с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад и что оно остается "на столе", хотя Москва на него не согласилась.

Согласно плану, людей из Азовстали по суше доставят в порт Бердянск, а турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.

"Если это можно сделать таким образом, мы рады это сделать. Мы готовы. На самом деле, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию", - сказал Калин.

Издание отмечает, что после недель российских бомбардировок Мариуполь оккупировали, но сотни украинских бойцов держатся под мощными обстрелами на металлургическом заводе. Калин отметил, что эвакуация флота из Бердянска является одним из ряда предложений государства по прекращению огня и проведению эвакуации.

"Это может произойти, да. Я верю, что это может произойти. Лодка все еще в Стамбуле. Она готова к отливу, но мы ждем окончательного разрешения российской и украинской стороны, чтобы она отправилась в Бердянск и доставила раненых в Турцию", - сказал он.

В этом месяце с помощью Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций эвакуировали находившихся на заводе гражданских людей. Россия, которая сначала заявляла, что боевики должны сдаться, мало публично сообщала о переговорах. Калин сказал, что позиция России "меняется день ото дня".

"Они смотрят на ситуацию с безопасностью на местах и другую динамику, свои переговоры, собственную внутреннюю координацию. Поэтому иногда трудно получить жесткий ответ (или) обязательства с любой стороны", – сказал он.

По данным издания, Турция имеет хорошие связи с Россией и Украиной и пытается содействовать мирным переговорам. Она выступает против вторжения России и снабжает Киев вооруженными беспилотниками, хотя также выступает против санкций Запада против Москвы.

  • 19 марта заместитель мэра города Сергей Орлов сообщил , что Азовсталь в Мариуполе полностью уничтожен вражескими обстрелами.
  • 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар сказал, что сбрасывают территорию Азовстали сверхмощные бомбы и все, что у них есть, кроме ядерного оружия.
  • 28 апреля из-за массовых обстрелов в подвалах завода Азовсталь обрушилась часть помещения полевого госпиталя.
  • 12 мая всех гражданских, которые были на Азовстали с украинскими военными, были эвакуированы. Об этом сказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

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Мариуполь
Турция
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