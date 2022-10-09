Турция предлагает провести переговоры Запада и РФ по Украине, - Milliyet
Турция планирует организовать переговоры между Россией и США, Францией, Германией и Великобританией по Украине
Об этом сообщает турецкое издание Milliyet .
Milliyet утверждает, что план еще не был предоставлен всем западным столицам, однако Вашингтон уже получил его через частные каналы и первоначальные комментарии США по этому поводу якобы положительные.
"В настоящее время Турция планирует посадить за один стол с Россией четыре крупнейших страны Запада - США, Францию, Германию и Англию. Этот план еще не поступил во все западные столицы, но был передан в Соединенные Штаты через важные и частные каналы. Первоначальные комментарии по плана от влиятельных лиц в Вашингтоне достаточно положительные. Вопрос только в том, можно ли связаться с Россией для такого диалога", - говорится в сообщении.
При этом Турция подчеркивает необходимость завершить войну без применения ядерного потенциала.
"Анкара уважает волю Украины и по открытым каналам говорит, что война должна вернуться в мир без применения тактического ядерного оружия", - пишет издание.
- 1 октября в МИД Турции сообщили , что страна не принимает аннексию Россией украинских территорий.
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