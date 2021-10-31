Турция потребовала от Украины изменить название Bayraktar для купленных у нее беспилотников
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Украину не использовать название Bayraktar для закупленных турецких ударных беспилотников
Об этом глава МИД Турции заявил после встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях саммита G20, сообщает "Европейская правда" .
"Украина должна прекратить использовать наше название. Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, оно было произведено в Турции , но оно принадлежит Украине", - сказал Чавушоглу.
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Напомним, 26 октября ВСУ впервые применили "Байрактар" в зоне ООС , уничтожив пушку кафиров.
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