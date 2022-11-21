Турция потерпела ракетный удар от курдов в Сирии, есть погибшие
Курдская вооруженная организация YPG нанесла ракетные удары по югу Турции
В результате обстрелов погибли три человека, еще шесть ранены. Об этом сообщает Anadolu .
Обстрел приграничного района Каркамиш провинции Газиантеп производился с севера Сирии.
По информации турецких властей, курдские ополченцы выпустили по району Каркомыш 5 ракет.
По некоторым данным, взрывы произошли на территории одного из лицеев. Кроме того, зафиксировано попадание в два жилых дома.
Еще один снаряд попал в фуру.
На фоне ракетной атаки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части.
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