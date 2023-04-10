Турция поставит на вооружение первый в мире десантный корабль для размещения БПЛА

Об этом сообщает цифровой офис президента Турции.

Отмечают, что на палубе TCG Anadolu можно разместить 10 вертолетов и 11 беспилотников. Ангар судна может разместить в себе еще 19 вертолетов и 30 БПЛА.

Сам корабль имеет длину 231 метр и ширину 32 метра. Он может двигаться со скоростью не менее 20,5 узлов.

Разрабатывать TCG Anadolu начали в 2018 году. Уже в 2022 году корабль начал проходить приемные испытания. На его борту планируется разместить беспилотники Bayraktar TB3.