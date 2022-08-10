Турция попадет во вторичные санкции, если будут доказательства ее помощи России во избежании ограничений, - посол Украины Боднар

Об этом в эфире Эспрессо сказал посол Украины в Турции Василий Боднар .

"Если будет доказано США и ЕС, что Турция помогает России в обходе санкций, то турецкие органы власти или компании попадут во вторичные санкции. Ни наши международные партнеры, ни мы такой прямой помощи России не зафиксировали", - отметил он.

Посол подчеркнул, что за полгода торговля между Турцией и Россией выросла на 46%.

"Рост идет за счет поставок энергоносителей из РФ. Никакого существенного роста турецкого экспорта нет", - добавил Боднар.

Он также объяснил момент, связанный с кораблями.

"По конвенции Монтре, любые коммерческие суда с любым легальным грузом могут свободно проходить через турецкие проливы. Корабли, которые использовались минобороны РФ свободно проходили через проливы. Груз могут остановить только, когда он угрожает Турции или нелегален. Были случаи, когда по документам судна шли пустыми. Мы обращаться с нотами и пограничная служба Турции проверяла эти корабли, показывали, что там нет ничего Когда пошла реализация контрактов России с Алжиром и Тунисом о поставках вооружений, корабли действительно пропускали через проливы, так как в документах было прописано , что это реализация контракта, подписанного к войне. Здесь нет механизма влияния ни у нас, ни у турок", - подытожил посол.