Об этом Лубинец сообщил в Telegram.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека попросил Турцию повлиять на Россию, чтобы та выполняла взятые на себя обязательства по соблюдению Женевских конвенций.



Со своей стороны Малкоч подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины.



"Мы занимаемся гуманитарной стороной. Цель нашей работы – облегчить жизнь и ту ситуацию, в которой оказались граждане вашей страны. Мы подтверждаем приверженность территориальной целостности Украины. Желаем, чтобы Украина максимально быстро освободила все свои территории", – сказал турецкий омбудсмен.