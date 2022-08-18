Турция поможет в восстановлении Украины. Первым объектом может стать мост, соединяющий Бучу и Ирпень со столицей
Во Львове министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш и министр инфраструктуры Александр Кубраков подписали меморандум об участии Турции в восстановлении инфраструктуры Украины
Об этом сообщили на сайте президента.
Меморандум подписали в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана.
Предполагается, что турецкие компании могут развивать конкретные проекты, а также оказывать консультационную и техническую помощь. В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, соединяющего Бучу и Ирпень со столицей. Отмечается, что он был разрушен в начале полномасштабного российского вторжения, и фактически это остановило наступление агрессора на столицу.
"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Александр Кубраков.
В ОП сообщили, что в ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.
- Во Львове прошла встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
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