Турция поможет в восстановлении Украины. Первым объектом может стать мост, соединяющий Бучу и Ирпень со столицей

Об этом сообщили на сайте президента.

Меморандум подписали в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана.

Предполагается, что турецкие компании могут развивать конкретные проекты, а также оказывать консультационную и техническую помощь. В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, соединяющего Бучу и Ирпень со столицей. Отмечается, что он был разрушен в начале полномасштабного российского вторжения, и фактически это остановило наступление агрессора на столицу.

"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Александр Кубраков.

В ОП сообщили, что в ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.

Во Львове прошла встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

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