Турция поможет Украине разминировать территорию, - министр внутренних дел

Об этом Денис Монастырский сообщил в Facebook.

"Говорили о помощи турецких саперов в разминировании украинских территорий. Ведь наши спасатели ежедневно изымают до 6 тысяч взрывоопасных предметов и обследуют сотни гектаров территорий. И их титаническая работа требует усиления. Указал на потребности в технике для разминирования и проведения аварийно-восстановительных работ, а также поднял вопрос обеспечения бронированной автомобильной техникой наших полицейских и спасателей, которые сегодня работают в опасных условиях под обстрелами оккупантов. Решение будет в ближайшее время", - написал министр внутренних дел.

За сутки только на Киевщине обезвредили 508 взрывоопасных предметов

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