Турция поможет Украине разминировать территорию, - министр внутренних дел
Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заверил министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в том, что в ближайшие дни его страна примет решение по конкретной помощи нашему государству с разминированием территории от российских мин
Об этом Денис Монастырский сообщил в Facebook.
"Говорили о помощи турецких саперов в разминировании украинских территорий. Ведь наши спасатели ежедневно изымают до 6 тысяч взрывоопасных предметов и обследуют сотни гектаров территорий. И их титаническая работа требует усиления. Указал на потребности в технике для разминирования и проведения аварийно-восстановительных работ, а также поднял вопрос обеспечения бронированной автомобильной техникой наших полицейских и спасателей, которые сегодня работают в опасных условиях под обстрелами оккупантов. Решение будет в ближайшее время", - написал министр внутренних дел.
- За сутки только на Киевщине обезвредили 508 взрывоопасных предметов
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