Турция получила список кораблей, которыми Россия пытается вывезти в другие страны и продать украденное украинское зерно, - Джемилев
Список кораблей, которыми Россия пытается вывезти и продать украденное в Украине зерно и другие товары, передали советнику президента Турции
Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Укринформ.
"Один из обсуждаемых вопросов был связан с тем, что, согласно нашей информации, данным украинской разведки, россия украденную на оккупированных территориях пшеницу и другие товары провозит в т.ч. через порты Турции. Хотя четыре года назад было принято решение, что никакие корабли, посещающие порты на оккупированных территориях, в первую очередь подразумеваются порты в Крыму, не могут быть принятыми и обслуживаться в портах Турции", - сказал Джемилев.
По его словам, Турции был передан список кораблей, которые, в частности, краденую пшеницу из Херсонской области через Севастополь, а затем порты Турции вывозили и пытались продать Турции, Сирии и Египту.
"Мы договорились, что они возьмут это под контроль", - рассказал лидер крымскотатарского народа.
Он добавил, что турецкая сторона продемонстрировала полное взаимопонимание и готовность к решению всех проблемных вопросов.
- CNN повідомляло, що россияне вывозят украденное в Украине зерно в Сирию.
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- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс поддержала идею отправки военных кораблей королевского флота в Черное море для сопровождения судов с украинским зерном из Одессы.
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