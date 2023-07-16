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Турция поддерживает расширение НАТО, чтобы обеспечить стабильность

16 июля, 2023 воскресенье
07:47
Мир

Турция поддерживает расширение НАТО не против определенной страны, а для обеспечения стабильности

Об этом заявил спикер президента Турции Реджепа Эрдогана Фахретин Алтун, пишет Middle East Eye.

"Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности, способной обеспечить стабильность", - заявил Алтун.

Именно поэтому Турция решительно поддерживает членство в НАТО Северной Македонии и Боснии и Герцеговины.

Алтун также отметил, что расширение Североатлантического альянса – ключ к долгосрочному миру и стабильности.

"Турция никогда не сторонилась самых сложных операций альянса в разных уголках мира. Во все более нестабильном мире, полном угроз и новых видов военных действий, Турция активно противодействует новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО", - добавил он.

Что известно о присоединении Швеции к НАТО

В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.

20 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем выразил надежду , что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин.

14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.

4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Турция не отступит от своей позиции против вступления Швеции в НАТО, пока не будут выполнены все ее "требования". В этот же день Зеленский скоординировал с премьером Швеции усилия по приближению членства стран в НАТО.

5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.

9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.

10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.

Турция
НАТО
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